الأمين العام للجامعة العربية: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ينشده العالم كله إلا الاحتلال

مصراوي

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية: إن "التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب لا يمكن القبول بها"

وتابع الأمين العام للجامعة العربية، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت، حل الدولتين ينشده العالم كله إلا الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.