ولي العهد السعودي: نرفض العدوان وتهجير الفلسطينيين ونحمل الاحتلال تبعات ما يجري

مصراوي

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان،إن المملكة السعودية تجدد مطالبها بوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع ولي العهد السعودي في كلمته أثناء افتتاح القمة العربية الاستثنائية في السعودية: " نرفض التهجير القسري لسكان غزة، ونطالب بفك الحصار المفروض على القطاع".

وأضاف ولي العهد السعودي: "الكارثة الإنسانية تؤكد فشل مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير الدولية، ونرفض العدوان وتهجير الفلسطينيين ونحمل الاحتلال تبعات ما يجري".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض ، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي، تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي، من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.