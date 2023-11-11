"المقاومة الإسلامية" بالعراق تستهدف بطائرتين مسيرتين قاعدة أمريكية في سوريا

بغداد 11 نوفمبر(د ب أ)

ذكرت "المقاومة الإسلامية" في العراق ، اليوم السبت، أنها استهدفت بطائرتين مسيرتين قاعدة رميلان التابعة للقوات الأمريكية في سوريا. وأوضحت "المقاومة الإسلامية" العراقية، في بيان صحفي اليوم ، أن القصف أصاب أهدافه بشكل مباشر . وبحسب بياناتها، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق أكثر من 50 عملية استهداف طالت قواعد عراقية وسورية تضم قوات أمريكية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة تمت بطائرات مسيرة وصواريخ إضافة إلى استهداف إيلات الاسرائيلية.