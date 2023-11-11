الصحة بغزة: يوجد حرائق في خيم النازحين بمجمع الشفاء الطبي

مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنه يوجد حرائق في خيم النازحين بمجمع الشفاء ونخشى من امتداد النيران لأقسام المستشفى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال تصريحات اليوم السبت، "أجرينا عمليات جراحية تحت أضواء الهواتف المحمولة ويمكن أن نفقد هذه الإمكانية بسبب انقطاع الكهرباء"

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن مجمع الشفاء بلا كهرباء والأطقم الطبية تعمل بطرق بدائية للحفاظ على حياة المرضى والأطفال بالعناية المركزة.

وأوضح أن "23 مستشفى خرجوا عن الخدمة الآن في غزة ونحذر من وقوع كارثة حقيقية بخروج مجمع الشفاء عن الخدمة كليا".