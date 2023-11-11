مدير مجمع الشفاء بغزة: جثث الشهداء ملقاة أمامي ولا نستطيع دفنها

مصراوي

قال محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي: قصف الخط الرئيسي للأكسجين والاحتلال حكم على جميع الموجودين بالمجمع بالقتل مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت: لا نستطيع فعل أي شيء للجرحى بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين، الوضع لدينا كارثي ولا يمكن وصفه بأي كلمة، لا يوجد لدينا مياه ولا طعام ولا كهرباء.

ولفت إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تقصف كل من يتحرك في ساحة المستشفى، موضحًا أن "جثث الشهداء أمامي الآن ملقاة ولا نستطيع دفنها مطلقاً، وذلك بسبب كثافة النيران داخل المجمع واستهداف طائرات الاحتلال المسيرة لأي شيء يتحرك."

وأوضح أنه "حكم على كل الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بالقتل والموت مع سبق الإصرار والترصد.