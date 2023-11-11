إعلان

BBC

بالفيديو.. المقاومة تستهدف منزلاً تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون بغزة

12:29 م السبت 11 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يرصد لحظة استهدافها منزلاً ، تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون بغزة.

وأعلنت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف موقع مارس العسكري الإسرائيلي بقذائف الهاون.

قال أحد الصحفيين المتواجدين داخل مستشفى الشفاء، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فتح النار على مجموعة من النازحين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي.

وتابع الصحفي المتواجد داخل مستشفى الشفاء، حسبما أعلنت الجزيرة مباشر في نبأ عاجل، إن النازحين حاولوا الخروج من المجمع، نتيجة الخوف والهلع الذي يتعرضون له بسبب كثافة النيران داخل المجمع، ووقوعهم بين شهداء وإصابات.

وأضاف الصحفي: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجدا مقابل المجمع".

قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة مستشفى الشفاء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدير مجمع الشفاء بغزة: جثث الشهداء ملقاة أمامي ولا نستطيع دفنها
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في أكتوبر