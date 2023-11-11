بالفيديو.. المقاومة تستهدف منزلاً تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون بغزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يرصد لحظة استهدافها منزلاً ، تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون بغزة.

وأعلنت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف موقع مارس العسكري الإسرائيلي بقذائف الهاون.

قال أحد الصحفيين المتواجدين داخل مستشفى الشفاء، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فتح النار على مجموعة من النازحين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي.

وتابع الصحفي المتواجد داخل مستشفى الشفاء، حسبما أعلنت الجزيرة مباشر في نبأ عاجل، إن النازحين حاولوا الخروج من المجمع، نتيجة الخوف والهلع الذي يتعرضون له بسبب كثافة النيران داخل المجمع، ووقوعهم بين شهداء وإصابات.

وأضاف الصحفي: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجدا مقابل المجمع".