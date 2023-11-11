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BBC

الرئيس الإيراني في السعودية لأول مرة منذ عودة العلاقات بين البلدين

12:16 م السبت 11 نوفمبر 2023

السيد إبراهيم رئيسي

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كتبت ندى محرم


وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، اليوم السبت ، إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة الى المملكة منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس الماضي .


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئيس الإيراني وصل إلى الرياض، اليوم ، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وأضافت أن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز كان في استقبال الرئيس الايراني. وستكون بذلك زيارة رئيسي الأولى للسعودية منذ اتفقت طهران والرياض، برعاية الصين، على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام. ويستمر وصول الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية حيث وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والوفد المرافق وولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح ، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات .

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني السعودية القمة العربية الإسلامية

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