الصحة بغزة: فقدنا مريض وطفل داخل العناية المركزة بسبب نقص الأكسجين في مستشفى الشفاء

مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: فقدنا أول مريض وأول طفل داخل العناية المركزة بسبب نقص الأكسجين ونفاد الوقود بمستشفى الشفاء.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت، "مجمع الشفاء بلا كهرباء والأطقم الطبية تعمل بطرق بدائية للحفاظ على حياة المرضى والأطفال بالعناية المركزة"



وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل من هو بداخل مجمع الشفاء بالرصاص والمسيرات ولا نستطيع التحرك داخل المجمع، مجمع الشفاء محاصر ويتعرض لقصف الاحتلال وأصبح خارج الخدمة بسبب نفاذ الوقود.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، 23 مستشفى خرجوا عن الخدمة الآن في غزة ونحذر من وقوع كارثة حقيقية بخروج مجمع الشفاء عن الخدمة كليا.