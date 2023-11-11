الجيش الإسرائيلي يوسع فترات التهدئة في شمال قطاع غزة

غزة 11 نوفمبر (د ب أ)

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع فترات التهدئة الإنسانية في شمال قطاع غزة، لتمكين الفلسطينيين من إخلاء شمال القطاع والتوجه جنوبا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة العربية، الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن طريق "صلاح الدين" سيتم فتحه للحركة باتجاه الجنوب، لمدة سبع ساعات اليوم، بين الساعة التاسعة صباحا والرابعة مساء، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وكانت الأيام السابقة قد شهدت فتح ممر "صلاح الدين الإنساني" لمدة تتراوح ما بين أربع وست ساعات.

وأضاف ادرعي أن الجيش الإسرائيلي سيسمح للفلسطينيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه جنوب القطاع، عبر الطريق الساحلي في القطاع.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ"توقف تكتيكي للأنشطة العسكرية" في مخيم جباليا للاجئين اليوم، في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية مساء، حتى يتسنى للسكان بالوصول إلى الممرات الإنسانية لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت في وقت سابق بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين اليوم السبت، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الجيش الإسرائيلي واصل هجماته الجوية والمدفعية في محيط عدة مستشفيات رئيسية بمدينة غزة وشمالها، لاسيما مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع.

وأعلن مسؤولون طبيون أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الحركة في محيط مجمع الشفاء، ولا يمكن إخراج جثامين الشهداء من أجل دفنهم.

وبحسب المسؤولين، استهدفت غارات إسرائيلية مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور ومناطق عدة في مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمق توغلها وتخوض قتالا مباشرا في مخيم الشاطئ للاجئين ومحاور أخرى في مدينة غزة.