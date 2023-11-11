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BBC

الصحة الفلسطينية: الموت المحتم أصبح مصير المرضى بمستشفيات غزة

11:49 ص السبت 11 نوفمبر 2023

مي الكيلة

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مصراوي

قالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية: إن ما يحدث في مشافي غزة جريمة حرب وإبادة جماعية، فإن المستشفيات تقصف وتقطع عنها الأدوية والكهرباء أمام مرأى ومسمع العالم.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، "الموت المحتم أصبح مصير المرضى بمستشفيات غزة ونحمل إسرائيل والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك".

ولفتت الكيلة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفيات في غزة بالدبابات بدل أن يمدهم بالمساعدة، وتقطع عنها الأدوية والكهرباء أمام مرأى ومسمع العالم.

مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية بنك العربي الإفريقي الدولي غزة

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