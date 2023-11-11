الصحة الفلسطينية: الموت المحتم أصبح مصير المرضى بمستشفيات غزة

مصراوي

قالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية: إن ما يحدث في مشافي غزة جريمة حرب وإبادة جماعية، فإن المستشفيات تقصف وتقطع عنها الأدوية والكهرباء أمام مرأى ومسمع العالم.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، "الموت المحتم أصبح مصير المرضى بمستشفيات غزة ونحمل إسرائيل والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك".

ولفتت الكيلة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفيات في غزة بالدبابات بدل أن يمدهم بالمساعدة، وتقطع عنها الأدوية والكهرباء أمام مرأى ومسمع العالم.