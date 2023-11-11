الاحتلال يطلق النار على مجموعة من النازحين أثناء خروجهم من مستشفى الشفاء بغزة

مصراوي

قال أحد الصحفيين المتواجدين داخل مستشفى الشفاء، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فتح النار على مجموعة من النازحين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي.

وتابع الصحفي المتواجد داخل مستشفى الشفاء، حسبما أعلنت الجزيرة مباشر في نبأ عاجل، إن النازحين حاولوا الخروج من المجمع، نتيجة الخوف والهلع الذي يتعرضون له بسبب كثافة النيران داخل المجمع، ووقوعهم بين شهداء وإصابات.

وأضاف الصحفي: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجدا مقابل المجمع".

ومن جانبه، قال المدير العام للمستشفيات في غزة، الدكتور محمد زقوت، إنه يجري محادثات مع الصليب الأحمر لإدخال بعض الوقود للمستشفيات لكنهم أبلغونا برفض قوات الاحتلال.

وتابع المدير العام للمستشفيات في غزة: "نتواصل باستمرار مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية، لكنهم اعتذروا عن تقديم أي شيء في غزة وفي منطقة الشمال".

وأضاف المدير العام للمستشفيات في غزة: "يتم توثيق المجازر في المستشفيات لكن الاحتلال لا يأبه لأي شيء، بل يمعن في عمليات القتل بحق المدنيين".

ومن جانبه قال أشرف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تماما.

وتابع المتحدث باسم الصحة في غزة، اليوم السبت: محاصرون في هذه الأثناء داخل مجمع الشفاء الطبي وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات.

ولفت إلى مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع.

وأوضح أن أجهزة الأوكسجين توقفت عن العمل وفقدنا مرضى في قسمي العناية والعناية المركزة بمجمع الشفاء، مشيرًا إلى أن المرضى في قسمي العناية والعناية المركزة مهددون بالموت في أي لحظة جراء كثافة النيران داخل مستشفى الشفاء.

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة: لا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف والنيران.