الجيش الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على 11 موقعا لحماس منذ بدء الحرب

غزة 11 نوفمبر(د ب أ)



ذكر الجيش الإسرائيلي أنه منذ بدء الحرب ضد حركة حماس، استولى على 11 موقعا لحماس، في شمال قطاع غزة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه خلال عمليات جرت الليلة الماضية، عثرت قوات من لواء "ناحال" على مدخل نفق ودمرته قرب إحدى المدارس، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت. وتابع الجيش الإسرائيلي بالقول إن اللواء 215، حدد مجموعة من مقاتلي حماس كانت تقترب من قوات لواء "جفعاتي" ووجه طائرة لضرب أفراده.

وأضاف الجيش أن البحرية الإسرائيلية نفذت أيضا غارات الليلة الماضية، استهدفت عددا من المباني، كان يستخدمها مقاتلو حماس في شمال غزة. وتم توجيه بعض من تلك الضربات من قبل القوات البرية. وقال الجيش إن دكت أيضا مستودعات أسلحة، بما في ذلك تلك التي تخص قوات البحرية التابعة لحماس.