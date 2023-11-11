سفير مصر في دبلن يشارك في اجتماع السفراء العرب مع الرئيس الأيرلندي اتصالاً بالتطورات الجارية في غزة

كتبت- ندى محرم:

شارك السفير محمد ثروت سلیم، سفیر جمهورية مصر العربية والسادة السفراء العرب المعتمدين في دبلن في اجتماع مع رئيس الجمهورية الأيرلندي مايكل دي هيجينز، حيث استعرض السفراء العرب تطورات العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة والتداعيات الكارثية الناجمة عن منع إيصال المساعدات والإمدادات الإغاثية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مبرزين العواقب الإنسانية المترتبة على استمرار الوضع الحالي وتأثيرها على مجمل الأوضاع في المنطقة. كما نددوا بمحاولات تهجير المدنيين الفلسطينيين من أراضيهم، موضحين تداعيات ذلك على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا، و أكد السفراء على مسئولية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، مشددين على ضرورة تلبية التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل ووقف نزيف الدماء من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار مبدأ حل الدولتين. كما أعرب السفراء العرب عن تقديرهم البالغ للموقف الأيرلندي المشهود المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والداعي لرفع هدف حماية المدنيين فوق أي اعتبار، والداعم كذلك لحقوق الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، شارك السفير محمد ثروت سليم في اجتماعات المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية مع المسئولين الأيرلنديين، ومن ضمنهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان، ورؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية بالحكومة والمعارضة في إطار الحشد وطلب الدعم الأيرلندي للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وقد عبر جميع المسئولين الأيرلنديين بما في ذلك الرئيس والوزراء المعنيين عن التقدير الكبير للدور المصري الرائد من أجل حلحلة الأزمة، كما عبروا عن التطلع لاستمرار هذه الجهود، وإلى الاستعداد للتنسيق مع مصر في مختلف الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.