وزيرة الخارجية الألمانية تواصل محادثات أزمة حرب غزة في السعودية

الرياض 11نوفمبر (د ب أ)

واصلت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك محادثاتها في السعودية بشأن حرب غزة. والتقت بيربوك في العاصمة الرياض، صباح اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الموجود في المدينة بالتزامن مع زيارة بيربوك للمشاركة في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن حرب غزة. وترأس السعودية الدورة 32 للقمة العربية. وجاءت الدعوة إلى القمة الطارئة بناء على طلب من الفلسطينيين. وبعد المحادثات مع آل ثاني، من المقرر أن تلتقي بيربوك نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. والتقت الوزيرة الألمانية مساء أمس الجمعة نظيرها الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي، ثم توجهت إلى الرياض. وكما هو الحال مع قطر، يُنظر إلى السعودية والإمارات على أنهما وسطاء محتملين مؤثرين، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالإفراج عن الرهائن لدى حماس وإيجاد حل سلمي في المستقبل. وكانت حماس احتجزت حوالي 240 رهينة عقب هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ووفقا لعائلات المختطفين، فإن حوالي 20 من الرهائن يحملون جوازات سفر ألمانية. وتعتزم بيربوك التوجه إلى إسرائيل عقب ختام زيارتها للرياض، لتلتقي أولا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في رام الله، ثم نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وزعيم المعارضة يائير لابيد في تل أبيب. وتركز جولة بيربوك على وضع الرهائن لدى حماس، والوضع الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، والطريق إلى سلام محتمل عبر حل الدولتين.