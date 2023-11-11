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BBC

بيان رسمي.. دمج القمتين العربية والإسلامية في السعودية اليوم

03:01 ص السبت 11 نوفمبر 2023

القمة العربية الإسلامية

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كتب- أحمد زكي:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية)، اليوم السبت، عوضًا عن القمتين "العربية غير العادية" و"الإسلامية الاستثنائية"، بعدما كان مقررًا انعقادهما في العاصمة السعودية الرياض في اليوم ذاته.

وأوضح بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية عبر صفحتها على شبكة "X"، أنه تقرر دمج القمتين، وعقد قمة موحدة اليوم السبت، استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح بيان الخارجية السعودية أن ذلك يأتي استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

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وزارة الخارجية السعودية بيان رسمي دمج القمتين العربية والإسلامية السعودية اليوم السبت القمة العربية الإسلامية

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