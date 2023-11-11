صاروخ استطلاع يستهدف سطح العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

مصراوي

قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن صاروخ استطلاع إسرائيلي استهدف سطح العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، كما تعرضت بوابة المستشفى للقصف من جديد اليوم.

⭕️ جيش إجرام يقصف بكل هذه الوحشية بحضور كاميرات العالم لأنه حاز رخصة مفتوحة تشجِّعه على انتهاك المحرّمات والقتل الجماعي وأعمال الإبادة والتطهير العرقي. الدول الأوروبية والغربية الداعمة لمجرم الحرب #نتنياهو وجيشه نحرت القيم والمبادئ والمواثيق والأخلاق على مذبح #غزة#مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/8OGaANwSjS — حسام شاكر (@Hos_Shaker) November 10, 2023

سبق وأن استهدفت غارات الاحتلال، مساء اليوم، بوابة مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة خاضتها قوات إسرائيلية مع عناصر المقاومة الفلسطينية أفشلت خلالها تقدم الآليات نحو المستشفى الواقع بغرب غزة.

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الاشتباكات تشتد أكثر قرب #مستشفى_الشفاء والحديث يدور عن نجاح المقاومة في تدمير عدد من مدرعات الاحتلال في محاور القتال المختلفة pic.twitter.com/5ZMxQlADLK — رضوان الأخرس (@rdooan) November 10, 2023

كانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء. فيما قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية. وطالب حسام بدران القيادي بحركة حماس، اليوم الجمعة، القمة العربية بخطوات عملية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الاحتلال. وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إن استمرار القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء يكذب روايات الاحتلال بأن قواته وصلت إلى المستشفى