إعلان

BBC

صاروخ استطلاع يستهدف سطح العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

12:10 ص السبت 11 نوفمبر 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن صاروخ استطلاع إسرائيلي استهدف سطح العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، كما تعرضت بوابة المستشفى للقصف من جديد اليوم.

سبق وأن استهدفت غارات الاحتلال، مساء اليوم، بوابة مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة خاضتها قوات إسرائيلية مع عناصر المقاومة الفلسطينية أفشلت خلالها تقدم الآليات نحو المستشفى الواقع بغرب غزة.

كانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء. فيما قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية. وطالب حسام بدران القيادي بحركة حماس، اليوم الجمعة، القمة العربية بخطوات عملية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الاحتلال. وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إن استمرار القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء يكذب روايات الاحتلال بأن قواته وصلت إلى المستشفى

قصف صاروخي صاروخ استطلاع سطح العيادات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"قوة وعتاد وواجب شرعي"..رسالة شيخ الأزهر للقادة العرب قبل القمة بساعات