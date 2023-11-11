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الإمارات بالأمم المتحدة: إسرائيل تحارب حماس ولكن من يدفع الثمن هم المدنيون الفلسطينيون

12:07 ص السبت 11 نوفمبر 2023

الأمم المتحدة

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مصراوي

قالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة، إن إسرائيل تحارب حماس ولكن من يدفع الثمن هم المدنيون الفلسطينيون.

وأضافت مندوبة الإمارات، أن هناك 2650 شخصا تحت الركام نصفهم من الأطفال الذين هم جيران إسرائيل في المستقبل.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أعلن اليوم الجمعة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف على مستشفى الشفاء ومحيطه.

وأضاف المتحدث، أن جيش الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات في غزة خصوصا مجمع الشفاء الطبي، موضحا أن الاحتلال يركز بقصف محيط مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات أخرى.

وبحسب صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

وكانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.

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