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BBC

الولايات المتحدة في مجلس الأمن: حماس تضع الأسلحة أسفل المستشفيات ومباني المدنيين بما يعرضهم للخطر

12:03 ص السبت 11 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة

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مصراوي

قال ممثل الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، نعبر عن قلقنا من وضع المستشفيات في قطاع غزة مشددا على احترام حقوق المدنيين.

وأضاف ممثل الولايات المتحدة، أننا نشاطر إسرائيل قلقها ونذكر بأن حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية، موضحا أن حماس تضع الذخائر والأسلحة تحت المستشفيات والمساجد وتحت مباني المدنيين بما يعرضهم للخطر.

وتابع الممثل، على إسرائيل التمييز بين المدنيين والمقاتلين عند استخدامها الحق في الدفاع عن النفس، قائلا" نأسف للأسر الإسرائيلية التي تتطلع شوقا لكل معلومة عن ذويهم المحتجزين لدى حماس".

وأكمل ممثل الولايات المتحدة: أن إسرائيل التزمت بهدنة 4 ساعات يوميا وعلينا توصيل قدر أكبر من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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