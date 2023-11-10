مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: حماس وراء الهجمات التي تستهدف سيارات الإسعاف والمستشفيات

مصراوي

قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الجمعة، إن حماس تستغل المستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة لنقل المقاتلين والأسلحة، متهما المقاومة باستخدام الأطباء والمرضى كدروع بشرية.

وزعم أن حركة حماس تقف وراء الهجمات التي تستهدف سيارات الإسعاف والمستشفيات، إلى جانب ادّعائه توفير ممرات آمنة للمدنيين في غزة للعبور إلى الجنوب بينما حماس تمنع ذلك.

ولفت إردان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربا لم يبدأها ولم يرغب فيها ولا بد من إخضاع حماس للمساءلة، مشيرا إلى أنهم يتخذون تدابير للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.