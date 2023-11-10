مندوب فلسطين لمجلس الأمن: المجازر في غزة تحدث على الهواء ولم يحدث ذلك فارقا

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور، إن المستشفيات الآن هي الهدف الأول لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعدما تعرضت للحصار ومحيطها يتعرض للقصف.

وأضاف منصور، أنه لا بد من التحرك لوقف المجازر في قطاع غزة، موضحا أن المجازر في غزة تحدث على الهواء ولم يحدث ذلك فارقا.

وأكمل المندوب لدى الأمم المتحدة، أن القاتل لم يخف نواياه وتحدث عن الانتقام ووصفنا بأننا حيوانات بشرية، مضيفا بأن القاتل رفض أي تلميح بأن إسرائيل لا تتمسك بقوانين الحرب واستمر بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

وتابع منصور، يتم قصف المدارس والجامعات والمستشفيات ومقرات الأمم المتحدة وسيارات الإسعاف، قائلا "يريدون منا مغادرة أراضينا ويقولون لنا غادروا وإلا ستتعرضون للموت".

وأوضح، بأن إسرائيل تنفذ هدنات إنسانية صورية هدفها الوحيد هو إجبار الناس على الفرار وليس لتقديم الإغاثة،