حماس: استمرار القصف بمحيط مستشفى الشفاء يكذب روايات الاحتلال

مصراوي

حسام بدران القيادي بحركة حماس، اليوم الجمعة، القمة العربية بخطوات عملية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الاحتلال.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إن استمرار القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء يكذب روايات الاحتلال بأن قواته وصلت إلى المستشفى

وكانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.

فيما قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.