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BBC

"نيويورك تايمز": إسرائيل تدرس اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة

10:01 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال

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مصراوي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسؤولين مطلعين، إن إسرائيل تدرس التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين في غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنهم يقومون بكل شيء لاستعادة الأسرى من غزة، موضحا أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت.

فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس الخميس، وجود مناقشات لإطلاق حماس رهائن منهم أمريكيون مقابل توقف قصير للعملية الإسرائيلية على غزة.

وقالت الصحيفة، إن التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 رهينة ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ3 أيام، مضيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ساعد بتسهيل تفاوض الإفراج عن الرهائن.

الاحتلال الإسرائيلي اطلاق سراح الرهائن المقاومة الفلسطينية حماس

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