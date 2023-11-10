الأمم المتحدة: تقارير مفزعة عن شن هجمات على مستشفى الشفاء في غزة

مصراوي

قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن هناك تقارير مفزعة تتحدث عن شن هجمات على مستشفى الشفاء في غزة وهو ما يعرض حياة الآلاف للخطر.

وطالب وكيل الأمم المتحدة، بتوقف أعمال الحرب في مستشفيات غزة التي يضمن القانون الدولي لها الحماية.

كانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن اليوم عن قيام القناصة الإسرائيليين باستهداف مستشفى القدس، ما أسفر عن وقوع شهيد و28 جريحا أغلبهم من الأطفال، بينما تم إطلاق نار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس بغزة.

وانقطعت الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي في غزة بشكل كامل، مساء اليوم الجمعة.