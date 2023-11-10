الحكومة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في هذا العدوان 1130 مجزرة

مصراوي

قال متحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن المستشفيات في غزة تموت تدريجيا نتيجة الحصار المفروض من الاحتلال الإسرائيلي عليها،

وأشار إلى أن 88 مقرا حكوميا تم تدميرها و60 مدرسة خرجت عن الخدمة آخرها مدرسة البراق، التي سقط فيها 25 شهيدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المتحدث دول العالم بفتح معبر رفح بشكل دائم لدخول المساعدات الإنسانية والطبية، فضلا عن الوقف الفوري للمجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ ارتكب في هذا العدوان على غزة 1130 مجزرة.

وجدد مناشداته بإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة لكي تواصل عملها، محملا الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المحرقة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وبلغ عدد شهداؤها 11078 بينهم 4506 الأطفال و3027 امرأة وإصابة 27490 مواطنا أغلبهم من النساء والأطفال.