تركيا ترسل سفينة إمدادات طبية إلى مصر لدعم الجرحى الفلسطينيين

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسيير سفينة محملة بمستلزمات إغاثية، تضم مستشفيات ميدانية، عربات إسعاف، ومولدات كهرباء؛ لعلاج ضحايا الحرب من الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إن السفينة حُملت بـ 51 حاوية من الإمدادات الطبية ومولدات كهربائية و20 عربة إسعاف، على متن سفينة من ميناء السنجق في مدينة إزمير للإرساء في مصر وتقديم الخدمات المزمعة.

وزير الصحة فخر الدين كوجا:

انطلقت سفينة مساعدات تحمل 51 حاوية من الإمدادات الطبية والمولدات و20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل من ميناء ألسانجاك في إزمير، إلى غزة. pic.twitter.com/HjIQpk9FtW — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) November 10, 2023



وأشار كوجا إلى أنه جرى إرسال مستشفى ميداني مجهز بالكامل وقادر على العمل في الظروف الصعبة ومزود بغرف لإجراء العمليات الجراحية، ووحدات العناية المركزة ومستشفيات ميدانية متنقلة سريعة الحركة.

وأظهرت مقطع فيديو نشره كوجا على حسابه الخاص على منصة "إكس"، إرسال سيارات إسعاف وكراسي متحركة وصناديق من الإمدادات الطبية، وحاويات أخرى تُحمل إلى السفينة.

وأوضح الوزير التركي أنه من المتوقع وصول السفينة إلى ميناء العريش المصري، غدا السبت، وبدء نشر المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف في غزة.