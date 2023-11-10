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BBC

تركيا ترسل سفينة إمدادات طبية إلى مصر لدعم الجرحى الفلسطينيين

08:00 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

مصابي غزة

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مصراوي
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسيير سفينة محملة بمستلزمات إغاثية، تضم مستشفيات ميدانية، عربات إسعاف، ومولدات كهرباء؛ لعلاج ضحايا الحرب من الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إن السفينة حُملت بـ 51 حاوية من الإمدادات الطبية ومولدات كهربائية و20 عربة إسعاف، على متن سفينة من ميناء السنجق في مدينة إزمير للإرساء في مصر وتقديم الخدمات المزمعة.


وأشار كوجا إلى أنه جرى إرسال مستشفى ميداني مجهز بالكامل وقادر على العمل في الظروف الصعبة ومزود بغرف لإجراء العمليات الجراحية، ووحدات العناية المركزة ومستشفيات ميدانية متنقلة سريعة الحركة.
وأظهرت مقطع فيديو نشره كوجا على حسابه الخاص على منصة "إكس"، إرسال سيارات إسعاف وكراسي متحركة وصناديق من الإمدادات الطبية، وحاويات أخرى تُحمل إلى السفينة.
وأوضح الوزير التركي أنه من المتوقع وصول السفينة إلى ميناء العريش المصري، غدا السبت، وبدء نشر المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف في غزة.

الصحة التركية سفينة إمدادات طبية غزة رفح مصر تركيا

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