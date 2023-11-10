قطر تحذر الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء في غزة

مصراوي

حذرت الخارجية القطرية، من النية الواضحة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء في قطاع غزة.

وطالبت الخارجية القطرية، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لمجمع الشفاء الطبي ومن فيه، موضحة أنها ترفض جرائم قوات الاحتلال باستهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان بغزة.

كان مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سليمة، قال إنه لم تدخل أي مساعدات إلى شمالي قطاع غزة، موضحا أن الوضع مأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأضاف أبو سليمة، أننا وصلنا 25 شهيدا بعد قصف مدرسة البراق، قائلا أن اليوم كان يوم حرب على المستشفيات: "المرضى والجرحى يشغلون جميع ممرات المستشفى ولا نستطيع إجراء عمليات جراحية".

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي، أن النازحون داخل مرافق المستشفى بلا طعام ولا ماء، مضيفا نخشى أن يقوم الاحتلال بقصف المستشفى وتدميره على رؤوسنا.

وأكمل أبو سليمة: نحمل العالم بأسره مسؤولية المرضى والجرحى بمستشفى الشفاء، موضحا أن المجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود ونحن في أزمة حقيقية، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية محبطة لأنها لا تستطيع

تقديم العلاج للجرحى.

وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي، أننا كل يوم نفقد مريض سرطان أو طفلا يعاني من الجفاف، قائلا: "استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة وهذا تحذير أوجهه للعالم".

واختتم مدير مجمع الشفاء الطبي: مخزوننا من الوقود سينتهي غدا، موضحا أنه بعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت مرضى التنفس الاصطناعي جميعهم.