قراصنة إلكترونيون: نمهل نتنياهو حتى نهاية اليوم لوقف الحملة الوحشية ضد المدنيين بغزة

مصراوي

قال قراصنة إلكترونيون في بيان اليوم الخميس، إن القصف المستمر على غزة تسبب بدمار لا يمكن تخيله فقد فيه آلاف الناس أرواحهم.

ودعا المتحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، للتوقف عن هذه الهجمات الذي لا معنى لها على غزة فورا، كما وجه رسالة للإسرائيليين مفادها " نحن نحثكم يا شعب إسرائيل على المطالبة بمحاسبة قيادتكم والاعتراض على سفك الدماء هذا".

وأمهل القراصنة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية اليوم الجمعة "معكم حتى يوم الجمعة هذا العاشر من نوفمبر لوقف هذه الحملة الوحشية ضد المدنيين".

وأشار إلى أن الأوان قد آن لنتنياهو وحكومته أن يحاسبوا "آن الأوان يا نتنياهو لك ولحكومتك أن تحاسبوا على أفعالكم وتواجهوا عواقب اعتداءاتكم في غزة".