إعلان

BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس في غزة

04:35 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني،أن قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس في غزة.

وفيما سبق قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات.

ومن جانبه قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يتواجد في محيط مربع المستشفيات وسط غزة ويطالب بإخلائها.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: الاحتلال يقوم بجرائمه أمام المجتمع الدولي الذي يظل عاجزا عن إيصال المساعدات لسكان غزة.

ولفت رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن الاحتلال يقصف باستمرار المستشفيات وسيارات الإسعاف في سابقة لم نرى مثلها من قبل.

وأكد أن قوات الاحتلال وصلت إلى المناطق القريبة من المستشفيات التي تأوي الجرحى والنازحين، موضحًا أن المقاومة الفلسطينية أجبرت قوات الاحتلال على التراجع في بعض المواقع.

دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس المجتمع الدولي غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market