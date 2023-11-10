تفاصيل حصار مستشفى الرنتيسي بغزة: الاحتلال يطالب المصابين بالإخلاء ويطلق النار على من يخرج

كتبت- أسماء البتاكوشي

قالت شهد الشرفا الصحفية الفلسطينية النازحة في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، "نحن لا نستطيع التحرك من المستشفى، دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصرنا من كل الجهات، أي شخص يصل حديقة المستشفى يتم إطلاق النار عليه واستهدافه بشكل مباشر".

وتابعت الصحفية الفلسطينية، خلال حديثها لـ"مصراوي"، أن "أي شخص متواجد عند النوافذ يتم إطلاق النار عليه واستهدافه بشكل مباشر، لا أحد يستطيع الخروج أو الدخول، ولا يوجد أي ضمانات دولية رسمية مسؤولة تساعدنا على الخروج من المستشفى".

رسالة عاجلة من داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال وسط مدينة غزة pic.twitter.com/pL70XOSPRf — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 10, 2023

ووفقًا لما قالته الصحفية الفلسطينية، فإن الاحتلال الإسرائيلي أخطر بإخلاء المستشفى، إلا من الطواقم الطبية، وكل المدنيين يخرجوا منها، "كيف نخرج وليس لدينا أي حماية والدبابات ترصدنا وتطلق النار علينا، والطيران الإسرائيلي يقصنا"

ولفتت إلى أن الاحتلال حدد طريق آمن، للعبور من خلاله، "لكن لا يوجد أي ضمانات لنصل إلى الجنوب، ولا أن نبقى في الشمال، "أنت ونصيبك".

وأكدت الشرفا أنه "لا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة لا مستشفيات ولا مدارس لا شمال لا جنوب، كله كذب هذه رواية إسرائيلية بحتة والممرات الإنسانية اللي يعلن عنها للنزوح إلى الجنوب يتم استهداف المواطنين أثناء عبورهم، نحن في وضع إنساني كارثي"

الدبابات الاسرائيلية وصلت المستشفى الرنتيسي، مشهد احتلال المستشفيات ومشهد تهجير أهلها ستعتبرهما إسرائيل صور نصر، وهي الأهداف الأهم في الساعات القريبة..

نعم هنالك دولة معترف بها دوليا تسعى للإنتقام من مستشفى! مستشفى الشفاء والاستيلاء عليه سيمثل مرحلة جديدة في الحرب بالنسبة… pic.twitter.com/sgp47c1EN3 — Muna Omari (@MonaOmary) November 10, 2023

بدوره قال بكر قاعود مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، إنهم محاصرون في المستشفى منذ أمس، والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه، مضيفًا "نحن مقبلون على كارثة ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى".

وفيما سبق قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات.

عاجل اندلاع النيران في مركبة قرب مستشفى الرنتيسي للأطفال وسط مدينة غزة مع استمرار محاصرته من قبل قوات الاحتلال . pic.twitter.com/ENtualmJS9 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 10, 2023

وحسب سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال: الاحتلال يتواجد في محيط مربع المستشفيات وسط غزة ويطالب بإخلائها، مضيفًا أن الاحتلال يقوم بجرائمه أمام المجتمع الدولي الذي يظل عاجزا عن إيصال المساعدات لسكان غزة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس في غزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر استهداف مباشر بقصف إسرائيلي.