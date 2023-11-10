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BBC

الرئيس الفلسطيني: مستعدون لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي

12:33 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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مصراوي

قال الرئيس محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه تحت أي مسمى كان، كما نحذر من تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس".

وأضاف| الرئيس الفلسطيني: "إبادة آلاف الأسر وقتل آلاف الأطفال إجرام ووحشية وهمجية، ونجدد المطالبة الفورية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية".

وأكد الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل بتكرار نكبة العام 1948 أو النزوح في العام 1967، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من غزة والضف، بما فيها القدس الشرقية".

وأوضح الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه، وأن الأمن والسلام يتحققان بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وندعو لمؤتمر دولي لتحقيق ذلك".

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