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BBC

وزير الخارجية الأمريكي: عدد الشهداء من الفلسطينيين بلغ مستويات عالية ويجب وقف ذلك

11:49 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023

أنتوني بلينكن

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مصراوي

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: إن عدد الشهداء من الفلسطينيين مستويات عالية ويجب أن نوقف ذلك.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، "يجب علينا بذل المزيد من أجل حماية المدنيين وإيصال المساعدات"

ولفت بلينكن إلى أن عدم التهجير القسري لسكان غزة، وعدم استخدام القطاع منطلقا لشن هجمات على إسرائيل من أساسيات السلام.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، "نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين"، لافتًا إلى أن هناك تقدم في معالجة بعض المخاوف المتعلقة بحماية المدنيين وإيصال المساعدات لكن الطريق لا يزال طويلا.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي التهجير القسري لسكان غزة إسرائيل

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