الحكومة بغزة: قوات الاحتلال وصلت للمناطق القريبة من المستشفيات التي تأوي نازحين

مصراوي

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يتواجد في محيط مربع المستشفيات وسط غزة ويطالب بإخلائها.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: الاحتلال يقوم بجرائمه أمام المجتمع الدولي الذي يظل عاجزا عن إيصال المساعدات لسكان غزة.

ولفت رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن الاحتلال يقصف باستمرار المستشفيات وسيارات الإسعاف في سابقة لم نرى مثلها من قبل.

وأكد أن قوات الاحتلال وصلت إلى المناطق القريبة من المستشفيات التي تأوي الجرحى والنازحين.

وأوضح معروف أن المقاومة الفلسطينية أجبرت قوات الاحتلال على التراجع في بعض المواقع.