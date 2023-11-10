إعلام عبري: إصابة 250 جنديًا إسرائيليًا منذ بدء العملية البرية في غزة

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أصيب نحو 250 جندياً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة 100 منهم في حالة حرجة.

وتابعت الصحيفة العبرية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الجيش سيخسر نحو 400 جندي إذا وسع عملياته البرية في غزة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أمس الخميس، إنهم مستعدون لحرب طويلة والبداية في شمال غزة، لافتا إلى أن قواتهم تقوم بتعميق عملياتها في القطاع.

وأكد أن الاحتلال سيكثف القصف الجوي لإسناد القوات البرية داخل غزة، مشيرا إلى أنه لا وقف لإطلاق النار وأنهم مستمرون بالقتال.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإصلاح الدبابات والمدرعات التي تصاب سريعا وفي الميدان.

وأشار إلى أن صاروخ "حيتس" أُطلق لاعتراض صاروخ باليستي كان يتجه نحو جنوب إسرائيل، منوها إلى أنه جاري فحص الجهة التي جاءت منها مسيرة مفخخة إلى إيلات.