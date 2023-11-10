مدير مستشفى الشفاء: مستشفيات الأطفال بغزة خرجت كلها عن الخدمة



مصراوي



قال محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي: كان من المفترض وصول قافلة طبية للمجمع قبل يومين لكن القصف الإسرائيلي استهدفها.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي، خلال تصريحات له مع قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، مستشفيات الأطفال في قطاع غزة خرجت جميعها عن الخدمة.

ودعا العالم والمنظمات الدولية لزيارة مستشفى الشفاء ليروا بأعينهم حقيقة الوضع.

وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي: العالم كله يشخص الحالة ويقول إن غزة أصبحت مقبرة أطفال مع ذلك لم تصلنا مساعدات.

ولفت إلى أن الاحتلال يمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة، الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات.



وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف ضد مجمع المستشفيات بمدينة غزة منذ ساعات الصباح.

وتابع المتحدث باسم الصحة: "الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات في غزة يتسبب في كارثة كبرى".

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة، أن الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي بحزام ناري، وسقوط عدد من الإصابات، إضافة إلى استهدافه ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية، وأيضًا استهداف مباشر لمستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: "الاحتلال هدد سابقاً مسؤولي المستشفيات في غزة والآن ينفذ الاستهداف، و ساعات محدودة قبل أن تصبح مدينة غزة وشمالها دون أي خدمات طبية".