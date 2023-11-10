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من بينهم الرنتيسي للأطفال.. الاحتلال يشن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات

02:23 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023

أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة

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مصراوي

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف ضد مجمع المستشفيات بمدينة غزة منذ ساعات الصباح.

وتابع المتحدث باسم الصحة: "الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات في غزة يتسبب في كارثة كبرى".

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة، أن الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي بحزام ناري، وسقوط عدد من الإصابات، إضافة إلى استهدافه ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية، وأيضًا استهداف مباشر لمستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: "الاحتلال هدد سابقاً مسؤولي المستشفيات في غزة والآن ينفذ الاستهداف، و ساعات محدودة قبل أن تصبح مدينة غزة وشمالها دون أي خدمات طبية".

وزارة الصحة في قطاع غزة بينهم الرنتيسي للأطفال الاحتلال يشن غارات متزامنة عدد من المستشفيات

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