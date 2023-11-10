بالفيديو.. لحظة استهداف طيران الاحتلال ساحة مستشفى الشفاء في غزة

مصراوي

استهدف الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ساحة مستشفى الشفاء في قطاع غزة، والذي يأوي الآلاف من النازحين والمرضى.

ووفقا للمسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الاحتلال استهدف الساحة المقابلة لقسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، وتحديدًا خيمة الصحفيين بقذيفة مدفعية وإصابة عدد من المواطنين فيها.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر استهداف مباشر بقصف إسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة أمامها ساعات معدودة للإعلان عن توقف عمل المستشفيات في غزة.

يا الله يا الله؛ جنون الاحـ ــٕتلال المـ ـجرم !



قصـ ـف دااااخل مستشفى الشفاء الطبي اكبر مستشفى في غزة ..



لا امان في غزة .. ليلة صعبة يارب سلم يارب pic.twitter.com/QMFP9tWSzG — MO (@Abu_Salah9) November 9, 2023

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة:" أمامنا ساعات معدودة لتوقف عمل مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع، بعد استنفاد محاولات تمديد عملها".

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بالعمل الفوري، لدخول الإمدادات الطبية والوقود قبل وقوع الكارثة.