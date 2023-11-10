شاهد عيان يكشف لمصراوي تفاصيل استهداف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة (صور)



كتب- أسماء البتاكوشي

قالت شهد الشرفا الصحفية الفلسطينية النازحة في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال للأطفال: الوضع الآن في المستشفى سيء جدًا، "المستشفى بتولع"، والطواقم الطبية والدفاع المدني يتم الإطلاق عليهم بشكل مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الصحفية الفلسطينية، خلال حديثها لـ"مصراوي"، أنه لا يوجد تغطية إعلامية ونحن نحاول أن نوصل الصورة للعالم، ونحاول إطفاء المستشفى بأنفسنا.

وحسب الشرفا، فإنه يوجد المئات من حالات الاختناق، يتم التعامل معهم من قبل الطواقم الطبية، كما يوجد تضررًا كبيرًا في مباني المستشفى وفي سيارات الموظفين والإسعاف، والخاصة بمرضى السرطان.

ولفتت إلى أنه تم التعامل مع الحريق جزئيًا بصعوبة بالغة، نظرًا لتعمد الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر على طواقم الدفاع المدني، كذلك يقصف محيط المستشفى، فأي شخص يتواجد هناك يتم استهدافه بشكل مباشر من قبل الاحتلال.

وأوضحت أن حالات الاختناق كانت للنازحين في المستشفى، وكذلك للمرضى المتواجدين هناك، الذين يعانون في الأساس بسبب انقطاع المقومات كافة الخاصة بالمستشفى، من الوقود والأدوية.

بدوره قال مدير مستشفى الرنتيسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفى وإحراقه، هي تتعرض لحريق هائل، حريق سيارات، وحرائق تلتهم كل شئ أمامها.

وفيما سبق وجه مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال استغاثة عاجلة، إذ قال "نحن الآن نتواجد في المستشفى، واتصل بنا جيش الدفاع الإسرائيلي وطلب منا إخلاء المستشفى من الحالات المتواجدة بها فورًا، مع العلم أن هذه الحالات مبيتة العناية المركزة، وغسيل الكلى، ودم وأورام فضلًا عن باقي الاقسام.

وتابع أن المستشفى الذي طلب الاحتلال الانتقال إليها، استهدفت اليوم وهي مستشفى النصر للأطفال وتم تدمير اجزاء كبيرة منها وهي أيضًا مهددة وفي نطاق مرمى النار، ويتواجد الكثير من العائلات النازحة في المستشفى.

ولفت مدير مستشفى الرنتيسي إلى أن الاحتلال طلب منهم الإخلاء مشيرًا على الأقدام، وهذا مستحيل من الناحية الطبية والعملية، لذلك "نناشدكم جميعًا بإيقاف هذا الإجرام.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال، إثر استهداف مباشر بقصف إسرائيلي.