اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة إثر قصف إسرائيلي مباشر

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر استهداف مباشر بقصف إسرائيلي.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة أمامها ساعات معدودة للإعلان عن توقف عمل المستشفيات في غزة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة:" أمامنا ساعات معدودة لتوقف عمل مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع، بعد استنفاد محاولات تمديد عملها".

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بالعمل الفوري، لدخول الإمدادات الطبية والوقود قبل وقوع الكارثة.

وفي وقت سابق الخميس، قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال ارتكب حتى الآن 1118 مجزرة أغلب الشهداء فيها من الأطفال والنساء.

وتابع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "قصف الاحتلال تسبب حتى الآن في استشهاد 195 من أفراد الأطقم الطبية إضافة إلى 49 صحفيا".

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "أكثر من ثلاثة آلاف طفل من مرضى الأورام سيفقدون خدمات الرعاية الصحية بسبب استهداف المنشآت الصحية، كما أنّ المطلب الرئيسي هو توقف العدوان وإدخال الاحتياجات الإنسانية والمواد الإغاثية الضرورية للقطاع بالكامل".

وأشار مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "لا معنى لهدنة إنسانية ليتوجه الناس من الشمال للجنوب، لكنها خدعة يستخدمها الاحتلال لتمرير مخططاته بالتهجير".