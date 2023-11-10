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BBC

إيران: بسبب تزايد حدة الحرب في غزة أصبح توسيع نطاق المواجهة أمرا "لا مفر منه"

12:22 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023

حسين أمير عبداللهيان

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة، أصبح توسيع نطاق المواجهة أمرا "لا مفر منه"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "ردع الكيان الصهيوني يتم عبر قطع بعض الدول علاقاتها السياسية والاقتصادية معه".

ويأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ34، حيث يواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

حسين أمير عبداللهيان إيران غزة الاحتلال الإسرائيلي

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