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BBC

البعثة الطبية النرويجية في غزة تكشف حقيقة وجود قواعد عسكرية تحت مستشفى الشفاء

10:38 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة

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مصراوي

أكد مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة: لم أشاهد القواعد العسكرية التي تقول إسرائيل إنها تحت مستشفى الشفاء خلال عملي هناك، وفق تصريحاته لـ«الجزيرة».

وأعلن مسؤول البعثة الطبية النرويجية، بخروج 12 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة جرّاء القصف الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقصف بشكل عنيف محيط مستشفى القدس في تل الهوا بقطاع غزة.

كما قصفت طائرات جيش الاحتلال، منزلًا قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة*

وأفادت وسائل الإعلام، بإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في قطاع غزة.

واشتعلت النيران في آليات لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المستمرة شمال غرب غزة، بعد إطلاق قذائف مضادة وتفجير عبوة ناسفة، فيما يكثف الاحتلال القصف المدفعي على المنطقة.

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