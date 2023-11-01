البعثة الطبية النرويجية في غزة: 12 مستشفى خرجت عن الخدمة جرّاء قصف الاحتلال

آثار الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي

مصراوي

أفاد مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة، بخروج 12 مستشفى في غزة عن الخدمة جرّاء القصف الإسرائيلي.

وأكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقصف بشكل عنيف محيط مستشفى القدس في تل الهوا بقطاع غزة.

كما قصفت طائرات جيش الاحتلال، منزلًا قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت وسائل الإعلام، بإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في قطاع غزة.

واشتعلت النيران في آليات لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المستمرة شمال غرب غزة، بعد إطلاق قذائف مضادة وتفجير عبوة ناسفة، فيما يكثف الاحتلال القصف المدفعي على المنطقة.