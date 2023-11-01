إعلان

BBC

قصف عنيف على محيط مستشفى القدس بغزة بعد احتراق آليات لجيش الاحتلال

10:16 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

قصف عنيف على محيط مستشفى القدس بغزة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقصف بشكل عنيف محيط مستشفى القدس في تل الهوا بقطاع غزة.

كما قصفت طائرات جيش الاحتلال، منزلًا قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة*

وأفادت وسائل الإعلام، بإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في قطاع غزة.

واشتعلت النيران في آليات لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المستمرة شمال غرب غزة، بعد إطلاق قذائف مضادة وتفجير عبوة ناسفة، فيما يكثف الاحتلال القصف المدفعي على المنطقة.

محيط مستشفى القدس بغزة قصف محيط مستشفى القدس احتراق آليات لجيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي تل الهوا بقطاع غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا الخميس:شبورة كثيفة في هذا الموعد