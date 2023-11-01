بعد إعلان اليمن إطلاق مسيرات.. سماع دوي انفجارات في إيلات

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بسماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية رسمياً إطلاق مسيرات تجاه إيلات الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت أمس الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية وأجهزة الطوارئ الإسرائيلية، ترفع حالة التأهب في إيلات بعد إعلان الحوثيين إطلاق طائرات مسيرة وصاروخ باليستي تجاهها، وفق القناة.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أمس الثلاثاء، أن إسرائيل اعترضت عددا من صواريخ "كروز" (أرض-أرض)، مشيرا إلى أن مصدرها اليمن.

وكانت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية نقلت أمس الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، إن صاروخا مداه 2000 كم أُطلق من اليمن، مؤكدة أنه لم يهدد السفن البحرية الأمريكية.

سبق وأن قالت القناة 14 الإسرائيلية سابقا، إن البحرية الأمريكية اعترضت صواريخ كان بإمكانها أن تحدث دمارا كبيرا بميناء إيلات الإسرائيلي.

ووفقا للقناة العبرية فإن الهجوم الصاروخي الذي تم اعتراضه قبالة السواحل الإسرائيلية قبل أيام كان أكبر كثيرا مما يتصوره الجمهور.

وبحسب القناة الـ 14، فإن الصواريخ الأربعة التي أطلقها الحوثيون كانت تستهدف منطقة الفنادق في إيلات، واعترضتها القطع البحرية الأمريكية كانت تحمل رؤوسا حربية تزن 1.6 طن، يزن كل منها 410 كجم.

وتؤكد القناة العبرية أنه في حال إصابة أحد هذه الصواريخ لهدفه في منطقة إيلات التي تعج حاليا بالمدنيين، كان من شأنه أن يتسبب في "كارثة جماعية".

وقارنت بين الصواريخ الحوثية الأربعة وبين الذي أصاب مستوطنة "ألفي منشيه" بالضفة الغربية، والذي أحدث أضرارا كبيرة بينما لم تتخط زنة رأسه الحربي 60 كجم.

وأوضحت أن الصواريخ التي تم اعتراضها هي في الأساس صواريخ كروز من نوع "سمور" الإيرانية، والتي تعد نسخة من الصاروخ الروسي kh55.

ونوهت القناة الإسرائيلية إلى أن الحوثيين أطلقوا 15 مسيرة انتحارية تحمل كل منها رأسا حربيا يزن 40 كجم، تم اعتراض جميعها بواسطة المدمرة الأمريكية كيرني.