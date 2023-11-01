أمريكا: لا نسعى للصراع مع إيران ولا نريده أن يتسع بأي شكل

مصراوي

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده لا تسعى للصراع مع إيران، وأنها لا تريد أن ترى هذا الصراع يتسع بأي شكل من الأشكال.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يزعزع الاستقرار بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الحد من سقوط ضحايا من المدنيين.

وأضاف: نشعر بالحزن على فقدان المدنيين لحياتهم سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، ونركز في الوقت الحالي على زيادة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

وتابع: أوضحنا للحكومة الإسرائيلية قلقنا إزاء تنامي العنف في الضفة الغربية، وأن ذلك غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل على إخراج الأمريكيين من قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.