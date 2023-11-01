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BBC

الخارجية الأمريكية: نشعر بالحزن على فقدان المدنيين لحياتهم

08:26 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بأنها ستواصل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الحد من سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، إن بلاده عبرت عن قلقها إزاء سقوط ضحايا من المدنيين سواء من الإسرائيليين أو الفلسطينيين.

وأضاف: نشعر بالحزن على فقدان المدنيين لحياتهم سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، ونركز في الوقت الحالي على زيادة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

وتابع: أوضحنا للحكومة الإسرائيلية قلقنا إزاء تنامي العنف في الضفة الغربية، وأن ذلك غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل على إخراج الأمريكيين من قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

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