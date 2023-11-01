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BBC

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور إسرائيل والأردن الجمعة المقبلة

08:05 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

أنتوني بلينكن

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن يوم الجمعة المقبل.

وتوقع متحدث الخارجية الأميركية، مرور عدد أكبر من شاحنات المساعدات اليوم، عبر معبر رفح عن يوم أمس، مشيرًا إلى أنه

لا خطط لوضع قوات أمريكية في غزة الآن أو في المستقبل.

وأشار إلى أن مجموعة أولى من الرعايا الأجانب تضم أمريكيين غادرت غزة اليوم، وكذلك عددًا من مزدوجي الجنسية، مؤكدًا أن بلاده لا تقدم تنازلات من أجل إطلاق سراح الأمريكيين من غزة.

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