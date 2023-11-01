وزير دفاع الاحتلال: حزب الله مرتدع الآن ولا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة

مصراوي

قال وزير الدفاع لجيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن الحرب الجارية لها ثمن باهظ، مشيرا إلى أنه يقاسم عائلات الجنود أحزانهم، مؤكدا على دعمه معرفته لما يعيشونه من قلق.

وأكد على أن الاحتلال يتقدم حسب المخطط وأن حماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف و"المخربين" تم القضاء عليهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية والجنود ينجحون في مهمتهم والجيش يتقدم، وفق تعبيره.

وأوضح أن قوات جيش الاحتلال الإٍسرائيلي تدافع في الشمال كما تقاتل في الجنوب، مشددا على أن للحرب ثمنها، لافتا إلى أنهم غير معنيين بحرب إضافية ولكنهم مستعدون على الحدود الشمالية، منوها إلى أن أكثر من عشرة آلاف قذيفة ألقيت على غزة.

ولفت إلى أن المقاومة أمام خياران "إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم"، موضحا أنه تم القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس.

ونوّه جالانت إلى أن وزير المالية يعارض تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ويجب تحويلها للحفاظ على الهدوء بالضفة، إذ يجب تنفيذ قرار الطاقم الوزاري الأمني المصغر بنقل أموال عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بسرعة.

وشدد جالانت على أن المعركة لن تكون قصيرة وأن قواته التقدم فيها تدريجيا، قائلا إن قيادة جيش الاحتلال تواصل إعادة تقييم استراتيجيتها أولا بأول، مضيفا أن حزب الله مرتدع الآن ولا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة.