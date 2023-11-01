الأمم المتحدة: العالم غير راغب في التحرك لإنهاء ما يجري في غزة

مصراوي

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، إن النساء والأطفال والرجال في غزة يتعرضون للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت.

وأكد جريفيث على أن هناك حاجة عاجلة إلى توفير الضروريات اللازمة لإبقاء سكان غزة على قيد الحياة خاصة الماء والغذاء والوقود، مشيرا إلى أن العالم يبدو غير قادر أو غير راغب في التحرك إزاء ما يجري في غزة.

وأوضح أن الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإيصال مواد الإغاثة إلى غزة، هو موافقة الأطراف المتحاربة على وقف القتال.

ودعا جريفيث إلى احترام قواعد الحرب وتهدئة الصراع وتجنب امتداده، مشددا على أن الفشل سوف يخلف عواقب تتجاوز المنطقة.