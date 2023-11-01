شؤون الأسرى الفلسطينية: لدينا شهادات لـ "جرائم ممنهجة ومكثفة" بحق المحتجزين في سجون الاحتلال

مصراوي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الأربعاء، إنها حصلت على معطيات وشهادات تعكس تفاصيل مروعة لـ "جرائم ممنهجة ومكثفة" بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

سبق وأن قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير في القدس السبت الماضي، إن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر كانت 5200 أسير بينهم 400 طفل و32 أسيرة.

وأكد قدورة في تصريحات صحفية، أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تضاعفت منذ 7 أكتوبر ووصلت لنحو 10 آلاف أسير.

وأعرب عن أمله في أن يتم إنجاز صفقة الأسرى سريعا لكن الأوضاع في غزة ليست جيدة.