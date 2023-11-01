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الصحة العالمية: ثلث مستشفيات غزة توقف بسبب نفاد الوقود

05:50 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

ثلث مستشفيات غزة توقف بسبب نقص الوقود أرشيفية

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مصراوي

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن "ثلث مستشفيات غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود"

وتابع المتحدث باسم الصحة العالمية، خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة الجزيرة، "نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات إلى غزة خاصة الوقود بدون أي قيود، مؤكدًا أن دخول الوقود إلى غزة مسألة حياة أو موت"

وأكد أن "هناك تهديد حقيقي لحياة المرضى في غزة في ظل انقطاع الكهرباء والوقود"

وقال "نحن بحاجة إلى ضمانات حتى تتمكن طواقمنا من أداء عملها في غزة"

منظمة الصحة العالمية مستشفيات غزة توقف نقص الوقود إدخال المساعدات إلى غزة طوفان الأقصى

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